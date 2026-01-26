ارتفاع حاد في العقود الآجلة

ارتفعت عقود الغاز الآجلة للتسليم في فبراير بنسبة بلغت نحو 19 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتسجل 6.288 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاء هذا الارتفاع بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي وصلت إلى 70 بالمئة، في أكبر صعود أسبوعي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990.

العاصفة الشتوية تعطل الإنتاج وترفع الطلب

وتشير التقديرات إلى أن العاصفة الشتوية أدت إلى توقف ما يقرب من 10 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي، في وقت قفز فيه الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة وتشغيل محطات توليد الكهرباء.

كما تسببت موجة البرد في ضغوط كبيرة على شبكات الكهرباء وتعطل واسع في وسائل النقل، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مساء السبت إن هطول الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة على نطاق واسع يهدد نحو 180 مليون شخص - أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنجلاند.

وتم إلغاء أكثر من 11400 رحلة طيران أمس الأحد وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت اوير". وقالت شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران إنه اعتباراً من صباح الأحد، تعد هذه العاصفة أكبر حدث يشهد إلغاءات منذ جائحة كورونا.

ضغط على شبكات الكهرباء وتراجع صادرات الغاز المسال

ودعا أكبر مشغّل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة محطات الطاقة إلى تأمين إمدادات كافية من الغاز الطبيعي طوال الأسبوع، في ظل توقعات بأن تدفع درجات الحرارة المتدنية استهلاك الكهرباء إلى مستوى قياسي خلال فصل الشتاء.

في المقابل، تراجعت تدفقات الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى أدنى مستوياتها خلال عام، مع تعطل الإنتاج بسبب الظروف الجوية القاسية.

أعلى مستوى منذ طفرة الطلب الأوروبي في 2022

بذلك بلغت أسعار الغاز أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022، وهي الفترة التي شهدت طلباً أوروبياً قوياً على الغاز الأميركي المسال عقب فقدان إمدادات روسيا، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا في وقت سابق من ذلك العام.

عقود مارس تواصل الارتفاع

وزادت التقلبات في أسعار أقرب استحقاق مع اقتراب انتهاء عقد فبراير الأربعاء القادم، ما أدى إلى تراجع السيولة في السوق. وبلغ عدد العقود المفتوحة أقل من 25 ألف عقد صباح الاثنين، مقارنة بنحو 340 ألف عقد لعقود مارس.

وفي هذا السياق، صعدت عقود الغاز الطبيعي للتسليم في مارس بنسبة وصلت إلى 11 بالمئة، مسجلة 3.997 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.