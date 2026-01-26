وأضاف هيكتور أوبريجون "كان لدينا قانون... لم يكن مواكبا لما نحتاجه كصناعة" مشيرا إلى أن الهدف لعام 2026 "هو النمو بنسبة 18 بالمئة على الأقل"، حسب صحيفة فنزويلا تايمز أمس الأحد.

ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي مليون برميل يوميا.

وكان البرلمان الفنزويلي، قد أطلق الخميس الماضي، نقاشا حول مشروع قانون يهدف إلى تخفيف سيطرة الدولة على قطاع النفط الضخم في البلاد، في أول إصلاح كبير من نوعه منذ أن قام الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز بتأميم أجزاء من صناعة النفط عام 2007.

ومن شأن مشروع القانون أن يتيح فرصا جديدة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في صناعة النفط، ويقيم آليات تحكيم دولية في النزاعات المتعلقة بالاستثمار.