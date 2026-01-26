وهذه هي أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي من حيث الطاقة الاستيعابية بالبلد الخليجي، وستقوم الشركة الصينية بإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة والأعمال المكملة لها. وتبلغ مدة العقد 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تعالج المحطة بعد تشغيلها ما يصل إلى مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا باستخدام تقنيات متطورة.

وتواجه الكويت صعوبة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إذ يتم صرف الكثير منها في البحر بسبب محدودية سعة التخزين والبنية التحتية، فضلا عن وجود قيود تتعلق بالجودة تحصر إعادة استخدام هذه المياه في الري فقط.

وهذا المشروع هو واحد من عدة مشاريع كبرى تعمل الكويت حاليا على بنائها بمساعدة الحكومة الصينية، ومنها ميناء مبارك الكبير الذي تم توقيع عقده مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية بنحو أربعة مليارات دولار في ديسمبر.

وتشمل هذه المشروعات أيضا محطات كهرباء ومياه وطاقة متجددة وإعادة تدوير للنفايات وإنشاء مدن ومناطق سكنية جديدة.

وبحسب وكالة رويترز، فقد توطدت العلاقات بين الصين والكويت في السنوات القليلة الماضية، وزارها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عندما كان وليا للعهد في 2023. ووقعت الدولتان خلال الزيارة عدة اتفاقات ثنائية للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.