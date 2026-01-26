وجاء تصريح كارني ردا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على كندا إذا أبرمت اتفاقية تجارية مع الصين. وأوضح كارني أن كندا لا تنوي فعل ذلك مع الصين أو أي اقتصاد يخضع لتدخل حكومي مباشر.

وأضاف "لكن ما قامت به كندا مع الصين هو معالجة لبعض المشكلات التي ظهرت خلال العامين الماضيين".

وذكر أن أوتاوا "تصحح المسار" فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والمنتجات الزراعية والسمكية، مع توفير حماية إضافية.

وزار كارني الصين هذا الشهر في مسعى لتنويع مبادلات كندا التجارية وحل مشكلات الرسوم الجمركية مع ثالث أكبر شريك تجاري لها.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد في مقابلة مع إيه.بي.سي نيوز إن هناك احتمالا بنسبة 100 بالمئة بفرض رسوم جمركية على كندا إذا أبرمت اتفاق تجارة حرة مع الصين، و"إذا مضوا أكثر في هذا الطريق.. إذا رأينا أن الكنديين يسمحون للصينيين بإغراق الأسواق بالسلع".

وفي تصريح لرويترز مساء أمس السبت، قالت السفارة الصينية في كندا إن بكين مستعدة للعمل مع كندا لتنفيذ ما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين والمضي قدما في الشراكة الاستراتيجية الثنائية.