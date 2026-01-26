وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64 بالمئة في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأميركية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية - مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر - وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا"، بحسب وكالة رويترز.