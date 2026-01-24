وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذا لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماما".

وأضاف "إذا أبرمت كندا اتفاقا مع الصين، فستُفرض فورا تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة".

وبينما شن ترامب حربا تجارية على مدار العام الماضي، تفاوضت كندا الشهر الجاري على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية مقابل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية.