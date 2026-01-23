وشهد الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 175.0 مليون درهم بزيادة نسبتها 4.7 بالمئة ليصل إلى نحو 3.9 مليار درهم خلال عام 2025 مقارنة بـ 3.7 مليار درهم عن عام 2024 وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم.

وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 11.1 مليار درهم أي ما يعادل 14.0 بالمئة ليصل إلى 90.3 مليار درهم كما في نهاية عام 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق ويرجع هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 45.6 مليار درهم مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024 مسجّلاً نمواً بنسبة 19.6 بالمئة.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 55.7 مليار درهم مقارنةً بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 81.8 بالمئة مقارنة بـ 73.6 بالمئة بنهاية العام السابق واستمر المصرف في الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 22.3 بالمئة من إجمالي الأصول حيث بلغت 20.2 مليار درهم مقارنةً بنسبة 21.6 بالمئة في نهاية العام السابق.

وفي خطوة تعكس التزام مصرف الشارقة الإسلامي بتوزيع أرباح مستدامة اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 20 بالمئة مقارنة بنسبة 15 بالمئة في العام السابق، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.

كما وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال المصرف وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة الجمعية العمومية.