وذكرت الشركة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، في بيان الجمعة أن أرباحها المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 12.7 مليار كرونة (1.4 مليار دولار) بزيادة نسبتها 24 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 10.5 مليار كرونة في المتوسط.

وقالت إريكسون إنها سوف تقترح توزيع أرباح على الأسهم بواقع 3 كرونة للسهم بالنسبة لعام 2025 فضلا عن طرح برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 15 مليار كرونة.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة بوريه إيكهولم بأن الموقف النقدي القوي يفسح المجال أمام زيادة أرباح الأسهم.

وكانت إريكسون وغيرها من شركات تصنيع أجهزة الاتصالات قد واجهت على مدار سنوات مشكلة نقص حجم الطلب من شركات الاتصالات، حيث لم تتحقق التوقعات بزيادة الانفاق على تطوير الشبكات مع طرح الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات، مما دفع الشركة للتركيز على خفض النفقات حيث أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري اعتزامها شطب نحو 13 بالمئة من الوظائف في السويد، في إطار سلسلة خفض الوظائف التي تقوم بها.