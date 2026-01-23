وقالت فون دير لاين، في حديثها عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد قصرنا جماعيا في الاستثمار في القطب الشمالي وأمن القطب الشمالي"، مضيفة أن الوقت قد حان "لتعزيز" الجهود.

وتأتي تصريحاتها وسط تصعيد في الآونة الأخيرة في التوترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعرب عن رغبته في أن تخضع غرينلاند الخاضعة للسيطرة الدنماركية للسيطرة الأميركية.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين للفكرة، قبل أن تبدو التوترات في طريقها إلى الانفراج في أعقاب محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مساء الأربعاء.

وربط الرئيس الأميركي مسعاه بمخاوف أمنية، مستشهداً بالتهديدات التي تشكلها روسيا والصين.

وقالت فون دير لاين إن أوروبا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بشأن أمن القطب الشمالي، مع العمل أيضا بشكل وثيق مع المملكة المتحدة وكندا والنرويج وأيسلندا وشركاء خرين، واصفة هذا التعاون بأنه "ضرورة جيوسياسية حقيقية".

كما سلطت الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في معدات مناسبة لظروف القطب الشمالي، بما في ذلك كاسحة ثلج أوروبية. واعتبارا من عام 2028، تخطط المفوضية لمضاعفة الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للجزيرة الدنماركية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الميزانية المقبلة للتكتل.

وقالت فون دير لاين إن بروكسل ستقدم قريبا حزمة استثمارية جوهرية.