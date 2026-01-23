وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أن حوالي 600 وظيفة من التي سيتم شطبها موجودة في فرنسا.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة شطب الوظائف سيتم في منتصف العام الحالي تقريبا، مع تنفيذ مرحلتين أخريين في العام المقبل، مضيفة أنها لم تتمكن من الوصول إلى ممثلي بي.إن.بي باريبا للتعليق على هذه الأنباء.

يذكر أن بي.إن.بي باريبا استحوذ على شركة أكسا لإدارة الاستثمارات في أول يوليو 2025، مقابل 5.1 مليار يورو، ودمجها مع وحدات إدارة الأصول الخاصة به لتكوين منصة إدارة أصول أوروبية رائدة، مما عزز مكانة بي.إن.بي باريبا في هذا القطاع مع استمرار أكسا في التركيز على أعمالها الأساسية للتأمين وتقديم خدمات استثمار لشركة أكسا بموجب شراكة طويلة الأمد.