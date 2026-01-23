تحديث الأسعار

شهد الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4951.91 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0358 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4966.59 دولار في وقت سابق من جلسة الجمعة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4952.80 دولار للأونصة، بحسب بيانات رويترز.

وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم "لقد اهتزت الثقة في الولايات المتحدة وأصولها، ربما للأبد، وهذا يدفع الأموال إلى المعادن النفيسة".

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، الجمعة، وانخفض بواحد في المئة على مدار الأسبوع مما يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية على دول بالاتحاد الأوروبي فزع المستثمرين قبل أن تتعافى لاحقا.

وتنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترامب عن قراره بشأن غرينلاند، لكنهم أصدروا تحذيرا بعد اجتماعهم في قمة طارئة في بروكسل في وقت متأخر من أمس الخميس بأنهم مستعدون للتحرك إذا ما هددهم ترامب مرة أخرى.

وقال الرئيس الأميركي إنه ضمِن وصولا أميركيا كاملا ودائما إلى غرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة، وتصر الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 بالمئة إلى 98.71 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 99.20 دولار في وقت سابق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2639.40 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2684.43 دولار في وقت سابق، فيما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1903.10 دولار.