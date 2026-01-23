ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر القول إن البنكين يدرسان بشكل منفصل إمكانية طرح بطاقات بفائدة 10 بالمئة كحل محتمل، في حين امتنع ممثلو بنك أوف أميركا وسيتي غروب عن التعليق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب بأنه سيطلب من الكونغرس تنفيذ المقترح، مما يمنح المؤسسات المالية مزيدا من الوضوح حول المسار الذي يسلكه تحديدا.

وقد انتقد مسؤولون تنفيذيون في البنوك السقف، قائلين إنه سيجبر البنوك على سحب خطوط الائتمان من المستهلكين.

وتقدم العديد من جهات إصدار بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك أوف أميركا وسيتي غروب، أسعار فائدة مبدئية للمستهلكين تصل إلى 0 بالمئة لفترة محددة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، برايان موينيهان، إن تحديد سقف للفائدة بنسبة 10 بالمئة سيؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، لكنه أشار إلى أن البنك يجري محادثات مع الإدارة بهذا الشأن.

وأضاف موينيهان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "نبذل قصارى جهدنا، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول".