وذكرت وزارة التجارة الأميركية الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل 2.7 بالمئة سنويا في الشهر السابق.

وارتفع المؤشر الأساسي الذي يستبعد الغذاء والسلع الأشد تقلبا بنسبة 2.8 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 2.7 بالمئة خلال أكتوبر.

وانخفض التضخم بشدة من أعلى مستوى له في أربعة عقود الذي سجله في عام 2022، ولكنه استقر إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، كانت الأسعار على أساس شهري أكثر اعتدالا، إذ بلغ كل من التضخم العام والتضخم الأساسي 0.2 بالمئة شهريا فقط خلال نوفمبر.

وبهذا المعدل، سيقترب التضخم مع مرور الوقت من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

وقد تأخرت بيانات الخميس بسبب إغلاق الحكومة لمدة ستة أسابيع في خريف العام الماضي.

الاقتصاد الأميركي يسجل أسرع نمو خلال عامين

كما أعلنت الحكومة الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام(يوليو-سبتمبر)، وهو أسرع نمو خلال عامين.