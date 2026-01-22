وقال المبارك إن رؤية دولة الإمارات ترتكز على تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أن الكفاءة التشغيلية واستخدام التكنولوجيا بأقصى طاقتها تمثلان حجر الأساس في سياسات الدولة المستقبلية.

وأوضح قائلا: "أريد من كل موظف حكومي في الإمارات أن يتعلم كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، ثم تطوير ذلك إلى أربعة، ثم عشرة، ثم مليار. هدفنا هو الكفاءة واستخدام التكنولوجيا إلى أقصى حد ممكن".

حكومة إماراتية من الأكثر تمكيناً بالذكاء الاصطناعي عالمياً

وسلّط المبارك الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت نموذجاً عالمياً في توظيف القدرات البشرية بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

وأضاف قائلا: "ما نحاول تحقيقه في الإمارات هو جعل الدولة بأكملها ممكّنة بالذكاء الاصطناعي. الحكومة الإماراتية تُعد اليوم واحدة من أكثر الحكومات تمكيناً بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم".

وأكد أن هذا التوجه لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والمجتمع، والسياسات الحكومية، بما يضمن استدامة هذا التحول الرقمي.

تنظيم استباقي يوازن بين الابتكار والسلامة

وفيما يتعلق بالتنظيم والتشريعات، شدد المبارك على حرص دولة الإمارات على أن تكون في طليعة الدول التي تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القضايا المرتبطة بالسلامة والأمن ووضع الأطر الضابطة لاستخدام هذه التقنيات.

وقال: "نسعى لأن نكون متقدمين بخطوة، أو على الأقل قريبين جداً من وتيرة التطور، خصوصاً في الجوانب الحساسة مثل السلامة والأمن ووضع الضوابط المناسبة".

واعتبر أن التجربة الإماراتية في هذا المجال قد تشكل نموذجاً ملهمًا للعديد من الدول، نظراً لاعتمادها على التكامل بين الابتكار والتنظيم المسؤول.

64% من السكان في سن العمل يستخدمون الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، كشف تقرير صدر مؤخرا لشركة مايكروسوفت أن دولة الإمارات عززت موقعها كالدولة الأولى عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة استخدامه بين السكان في سن العمل 64% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ59.4% في بداية العام ذاته.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تقدمت بفارق يفوق ثلاث نقاط مئوية على سنغافورة، التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة تبنٍ بلغت 60.9%.

بنية تحتية رقمية عالمية وشراكات استراتيجية

وخلال عام 2025، واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للبنية التحتية الرقمية، حيث سجلت الجهات الحكومية نسبة استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي بلغت 97%، فيما تجاوز عدد المبرمجين العاملين في الدولة 450 ألف مبرمج.

كما شهد العام توقيع شراكات دولية رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها الإعلان عن إنشاء حرم إماراتي–أميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي، يعتمد على مزيج من الطاقة النووية والشمسية والغاز، ليكون أكبر مجمع حوسبة فائقة خارج الولايات المتحدة، قادراً على خدمة مليارات المستخدمين حول العالم.