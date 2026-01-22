جاء ذلك خلال عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، جلسة مباحثات مع وفد المجموعة برئاسة تشينغ يالي، رئيس المجموعة، والتي تعد من أكبر منتجي الكيماويات الفوسفورية في العالم،وفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الخميس .

وضم الوفد ما وايبين، المدير العام لمنطقة إفريقيا، والمهندس ياسر حسني رئيس شركة أكسيس شريك المجموعة الصينية في مصر، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية في مصر في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، طبقا للبيان.

وأشار بدوي إلى تقديم كل سبل الدعم من خلال فرق عمل الوزارة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن ومن ثم اتخاذ خطوات جادة لبدء التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بجذب الشركات المتطورة تكنولوجياً للمساهمة في بناء قاعدة صناعية قوية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر.

من جانبهم، أعرب مسئولو المجموعة الصينية عن اهتمامهم الشديد بدخول السوق المصرية وضخ استثمارات في مجالي التعدين والكيماويات المتخصصة، مشيدين بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور ملموس وحوافز مشجعة.

وأكد الوفد أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة لاستكشاف مجالات العمل المشترك ووضع أسس لشراكة استراتيجية تسهم في نقل الخبرات الفنية المتطورة وتوطين صناعات حيوية في الاقتصاد المصري، مشيرين إلى اعتزامهم ضخ استثمارات تصل إلى ملياري دولار لتنفيذ مشروع ضخم بمنطقة المثلث الذهبي على ثلاثة مراحل للصناعات القائمة على خام الفوسفات وكذلك البحث عن الخام واستخراجه.