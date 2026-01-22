وقال ميرتس خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس إن هجوم روسيا على أوكرانيا دشّن عصرا جديدا يتجاوز هذا العدوان العسكري ويمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.

وقال إن "عالماً لا يُعتدّ فيه إلا بالقوة هو مكان خطير". وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن هذا الخطر يهدد "الدول الصغيرة أولاً، ثم القوى المتوسطة، و القوى الكبرى في نهاية المطاف".

وأكّد ميرتس أن الصين نجحت في شق طريقها إلى صفوف القوى الكبرى، فيما تتعرض الولايات المتحدة لتحديات في دورها المهيمن وتغيّر سياستها الخارجية والأمنية بشكل جذري.

وقال ميرتس: "لقد دخلنا زمن سياسات القوى الكبرى... العالم الجديد للقوى الكبرى يقوم على القوة والصلابة و – عند الضرورة – أيضا على السطوة. إنه ليس مكانا مريحا"، موضحا أن هذا الواقع ليس قدرا محتوما، وقال: "لكي نصمد، علينا أن نواجه واقعا صارما ونحدد المسار بوضوح وبقدر عال من الواقعية".