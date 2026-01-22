وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه من المتوقع أن يعلن بنك اليابان عن توقعات اقتصادية وخاصة بالتضخم جديدة في نهاية الاجتماع.

كما من المتوقع تعديل توقعات النمو الاقتصادي صعودا بالنسبة للعام المالي الحالي والمقبل، في ظل تراجع المخاوف بشأن تأثير رفع الرسوم الأميركية.

ويأتي الاجتماع بعدما رفع البنك المركزي معدل الفائدة إلى 0.75 بالمئة في ديسمبر الماضي، ليصل لأعلى مستوى منذ 1995.