وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث في مجال الطاقة (إمبر)، الخميس، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكلت أكثر من 30 بالمئة من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، بينما شكل الوقود الأحفوري نحو 29 بالمئة.

وبشكل عام، وفرت مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة المائية والكتلة الحيوية، ما يقارب نصف توليد الكهرباء، بنسبة 47.7 بالمئة، وفق التقرير. وبلغت مساهمة الطاقة النووية 23.4 بالمئة إضافية.

وأشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الفحم انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي في 2025، حيث بلغت حصته 9.2 بالمئة.

ومع ذلك، ظل الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الغاز، إذ ارتفعت حصة الطاقة المولدة من الغاز بنحو 8 بالمئة لتصل إلى 16.7 بالمئة العام الماضي.

وفي أواخر العام الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي على التخلي تماما عن الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية 2027 على أبعد تقدير.

ووفقا للخطة، سيتم إنهاء استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بموجب العقود طويلة الأجل بالكامل بحلول الأول من نوفمبر 2027 على أبعد تقدير.

ويهدف حظر الاستيراد إلى تكملة العقوبات القائمة على الواردات وضمان خفض اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية للطاقة على المدى الطويل، مما يجعلها أقل عرضة للضغط السياسي.