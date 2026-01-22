وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن سعر الغاز في العقود الآجلة ارتفع الأربعاء بنسبة 11.5 بالمئة ليصل إجمالي ارتفاع السعر منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 40 بالمئة.

كما ساهمت التهديدات المحتملة لصادرات الغاز الأميركية جراء عاصفة شتوية هائلة والطقس البارد في أوروبا وآسيا في الارتفاع الأخير للأسعار.

وشهدت سوق الغاز الأوروبية تقلبات حادة خلال الأسبوعين الماضيين بعد عمليات سحب سريعة من مخزونات الوقود، مما أثار مخاوف بشأن توازن الإمدادات الهش في المنطقة وأدى إلى اضطراب معنويات السوق. وسارع المضاربون إلى إغلاق مراكزهم المرتفعة التي توقعوا فيها انخفاض الأسعار.

ورغم الارتفاع الكبير منذ بداية العام، لا تزال الأسعار عند جزء ضئيل من مستوياتها القياسية التي سجلت خلال أزمة الطاقة عام 2022 في أعقاب بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن هذا يعد تحولا كبيرا بالنسبة للسوق بعد أشهر من التداول ضمن نطاق محدد.