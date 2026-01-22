لكنه سرعان ما استدرك في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن المرشحين النهائيين لخلافة جيروم باول، الرئيس الحالي للبنك المركزي الأميركي، "جميعهم جيدون".

وقال ترامب "بامكاني القول أننا حصرنا الخيارات في ثلاثة أشخاص، بل في اثنين، وبرأيي أستطيع القول إننا ربما حصرناها في شخص واحد فقط".

ويُعتقد على نطاق واسع أن المنافسة على رئاسة الاحتياطي الفيدرالي انحصرت بين أربعة مرشحين: كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكيفن وورش، المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وريدر كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت لدى "بلاك روك".

وفي الأيام الأخيرة، أشار ترامب إلى أنه يفضل بقاء هاسيت في المجلس الاقتصادي الوطني، في تلميج لاستبعاده.

والأربعاء، قال ترامب لـ CNBC: إن هاسيت "يجيد الظهور على شاشة التلفزيون"، مضيفا "في الحقيقة أفضّل أن أبقيه في منصبه".

وعند سؤاله عن المرشحين الآخرين، أضاف ترامب أن ريدر ووورش جيدان أيضا، قبل أن يعود لمواصلة هجومة على باول الذي "دائما ما يتأخر" في تعديل أسعار الفائدة.