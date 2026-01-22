وأضافت أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، تراجع إلى 0.8 بالمئة من 2.4 بالمئة في عام 2024.

وفي وقت سباق، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 5 بالمئة، مقارنة بـ 4.7 بالمئة في العام 2025، ويمثل هذا العام الرابع على التوالي من النشاط الاقتصادي المتسارع، وفق وكالة الأنباء المغربية.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3 بالمئة في عام 2026، مع بقاء التضخم منخفضا عند 1.3 بالمئة، بانخفاض عن 1.9 بالمئة في العام 2025. ويعكس هذا تحسنا ملحوظا في موازين الاقتصاد الكلي وتعزيزا لاستقرار الأسعار.