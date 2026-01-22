وسجل الذهب ذروة غير مسبوقة عند 4887.82 دولار للأونصة أمس الأربعاء.

وقفز المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا بأكثر من 11 بالمئة منذ بداية عام 2026 وحتى الآن مواصلا موجة من الصعود القوي بعدما زاد 64 بالمئة العام الماضي.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن المشترين بغرض تنويع الاستثمارات من القطاع الخاص، الذين تهدف مشترياتهم إلى التحوط من مخاطر السياسة العالمية والتي أدت إلى الرفع المفاجئ في توقعاتنا للأسعار، لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب في عام 2026، مما يرفع فعليا نقطة الانطلاق لتوقعاتنا للأسعار".