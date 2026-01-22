عرضت شركة تشغيل البورصة الألمانية "دويتشه بورصة" مبلغ 5.3 مليار يورو (6.1 مليار دولار) للاستحواذ على منصة الصناديق الاستثمارية "أولفاندز"، في ما سيكون أكبر استحواذ في تاريخ الشركة.
وقالت الشركة المدرجة في مؤشر "دي إيه إكس" إن بورصة دويتشه تعرض على مساهمي أوفاندز 8.80 يورو للسهم الواحد، منها 6 يورو نقدا والباقي على شكل أسهم الشركة وتوزيع نقدي، ليصل إجمالي العرض إلى 5.3 مليار يورو.
وتقدم منصة "أولفاندز" لمديري وباعة صناديق الاستثمار أنظمة للتداول والتنفيذ، بالإضافة إلى أدوات تحليل البيانات وخدمات الامتثال.