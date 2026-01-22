وقالت الشركة المدرجة في مؤشر "دي إيه إكس" إن بورصة دويتشه تعرض على مساهمي أوفاندز 8.80 يورو للسهم الواحد، منها 6 يورو نقدا والباقي على شكل أسهم الشركة وتوزيع نقدي، ليصل إجمالي العرض إلى 5.3 مليار يورو.

وتقدم منصة "أولفاندز" لمديري وباعة صناديق الاستثمار أنظمة للتداول والتنفيذ، بالإضافة إلى أدوات تحليل البيانات وخدمات الامتثال.