دافوس 2026… منصة لقراءة اقتصاد المستقبل

وفي هذا السياق، وعلى هامش مشاركته في أعمال المنتدى، كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك العقارية"، حسين سجواني، في حوار خاص، أجرته رئيسة قسم الاقتصاد في "سكاي نيوز عربية" لبنى بوظة، عن التوسع التي حدث في المجموعة التي تنشط في القطاع العقاري، من خلال استثمارها في مراكز البيانات.

من جائحة كوفيد إلى الذكاء الاصطناعي

وأشار سجواني إلى أن الفكرة تبلورت منذ أيام جائحة كوفيد 19، مع نمو الأعمال الرقمية الأونلاين، ودعم ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2022، حيث تمتلك المجموعة اليوم 4000 ميغا من مراكز البيانات قيد الإنشاء مع خطط لتطوير المزيد.

انتشار عالمي واستهداف أسواق آسيوية جديدة

ولفت إلى أن أعمال الشركة تنتشر في إثنتي عشرة دولة حول العالم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا، لافتاً إلى أن داماك تسعى لتطوير المزيد من المشاريع في تايلاند وماليزيا وأندونيسيا والفيلبين.

الولايات المتحدة السوق الأهم

وبحسب سجواني فإن لدى داماك اليوم، مراكز بيانات قيد الإنشاء بقدرة 4000 ميغا وهي تأمل الوصول الى 6000 ميغا في المستقبل، وتعتبر السوق الأميركية الأهم لديها لأنها سوق ضخمة وهي ملتزمة باسثتماراتها فيها، حيث تملك المجموعة هناك مراكز بيانات بقدرة 1200 ميغا بكلفة تبلغ 12 مليار دولار، وأخرى في أوروبا وهي سوق واعدة بقدرة 1500 ميغا، كما أن داماك كانت أول من استثمر في السوق الآسيوية، ولديها أكثر من 500 ميغا قيد الإنشاء هناك، كاشفاً أن كل ميغا يكلف الشركة 10 ملايين دولار أميركي.

مزيج تمويلي متوازن

وفي إشارة إلى التمويل يكشف سجواني أن جزءاً منه مصدره أموال الشركة والتي تأتي من ضمن أرباح داماك العقارية، والجزء الثاني مصدره محافظ أسهم ونقد في حين أن الجزء المتبقي مصدره من البنوك.

العقار أساس العائدات

ويقول سجواني إن المحفظة العقارية هي المصدر الأساسي للعائدات المالية التي تحققها شركة داماك، ولديها مشاريع منذ نحو 30 سنة، وقامت بتسليم أكثر من خمسين ألف وحدة، إضافة الى 54 ألف قيد الإنشاء، في حين أنه من المتوقع أن يدرّ الاستثمار بمراكز البيانات العائدات في المستقبل.

تفاؤل بسوق دبي العقاري

وأعرب سجواني عن تفاؤله المستمر بقطاع العقارات في دبي، بدعم من القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان للإمارات ككل، مشيراً إلى أن القطاع حقق أكثر من 900 مليار درهم، موزعة بين عقارات قديمة وجديدة، حيث من المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى مستوى قياسي يبلغ تريليون درهم في 2026، مؤكداً استمرار النمو في دبي لسنوات طويلة.

هذا ويتوقع سجواني ذات الـ 40 سنة خبرة في قطاع العقارات، أن تسجل أسعار العقارات في دبي، زيادة جيدة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وهي على حد تعبيره زيادة معقولة وصحية، إلا أنه اعتبر أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة، يتمثل بتأمين شباب ذات كفاءة، فهي مع كل توسع تقوم به، تحتاج الى كفاءات لتسلّم زمام المسؤولية وإدارة هذه المشاريع، وعبّر عن اطمئنانه لتوفر الأموال ومصادر التمويل كالبنوك وغيرها، موضحاً أن المستثمر الذكي يعمل بذكاء ولا يتوسع إلا ضمن تدفقاته النقدية وإمكاناته.

وتملك داماك العديد من المشاريع العقارية يصفها سجواني بأنها كلها جيدة، إلا أنه أثنى على مشروع داماك كافالي كازا معتبراً أنه مميز وذات فخر له، فالأرض جميلة ومطلة على النخلة، إضافة الى مشاريع الشركة في داماك باي، فضلاً عن مشروع مميز تم طرحه منذ نحو شهرين وهو داماك آيلاند 2.

ويرى سجواني أن الفورة العقارية مستمرة في دبي، بفعل تزايد انتقال أصحاب مهارات وثروات من كل الدول الى دبي خصوصاً من أوروبا التي تتراجع يوماً بعد يوم، مع العلم أنهم يتسببون بضغط هائل على الإمارة، إلا أن سجواني رأى أن ذلك أمر طبيعي فدبي كسائر المدن وعلى الرغم من التحسين الدائم ومشاريع التطوير تواجه تحديات أبرزها زحمة السير، لكن بقيادة سمو الشيخ محمد بن راشد، تتخذ إجراءات وتنشىء جسوراً وشوارع يتم افتتاحها كل شهرين، ويبز التحدي الثاني بالنقص الحاصل في المدارس خصوصاً المميزة، حيث يسعى الوافدون إلى إدخال أولادهم إلى مدارس جيدة وهي مشاريع تحتاج لسنوات على عكس الشارع الذي يمكن إنشاؤه في سنتين فقط.

عام استثنائي لداماك

يذكر أن شركة داماك العقارية، شهدت في 2025 عاماً استثنائياً حققت فيه مبيعات قياسية بلغت 36 مليار درهماً إماراتياً، تصدرت على إثرها قائمة أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، لتتوج عاماً آخر من النجاح المستمر، مدفوعاً برؤية قيادية واضحة وأسس تشغيلية قوية.

سجل حافل وتوسع متواصل

ومنذ تأسيسها عام 2002 على يد حسين سجواني، عززت داماك سجلها الحافل بالإنجازات التي تجسدت عبر تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية، مع وجود أكثر من 54 ألف وحدة قيد التخطيط والإنشاء.



كما واصلت الشركة توسعها محلياً ودولياً خلال عام 2025، من خلال عقد شراكات عالمية استراتيجية، وإطلاق مشاريع أيقونية، وهو ما عزز من مكانتها كمطور عقاري فاخر يقدم مشاريع فريدة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية في التصاميم والجودة.