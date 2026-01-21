وقال مصرف أبوظبي الإسلامي، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي المالي، إن صافي الربح بعد الضريبة في العام 2025 قد بلغ 7.1 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالعام 2024

كما أوصى المصرف بتوزيعات أرباح بواقع 97 فلس للسهم الواحد، لتصل الى 3.5 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 50 بالمئة من صافي الأرباح.

وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة في الربع الرابع من العام 2025 بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.05 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بزخم قوي في الأعمال مع استمرار تسارع نمو قاعدة المتعاملين.

من جانبه، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: "شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة المجموعة، عكست أداءً استثنائياً تمثل في تحقيق مستويات قياسية من الربحية، ونمو قوي في الميزانية العمومية، وعوائد تنافسية على مستوى القطاع. وبالاستناد إلى هذا الزخم، تدخل المجموعة مرحلة جديدة ضمن رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035، المرتكزة على خطة خمسية تستهدف تسريع النمو، وتعزيز التحول الاستراتيجي، وتكريس خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين."

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الاسلامي، محمد عبد الباري: "سجلنا في عام 2025 أداءً قوياً، تجسّد في تحقيق جميع قطاعات الأعمال نتائج متميزة، وذلك بفضل تنامي نشاط المتعاملين وارتفاع الطلب على حلول التمويل. ويعكس النمو المتوازن في كل من الدخل من مصادر التمويل ومن غير مصادر التمويل متانة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب فعالية المبادرات الخاصة بخدمات البيع المتقاطع عبر مختلف القطاعات."

وفي هذا السياق، واصل المصرف تعزيز وتوسيع قاعدة عملائه، مع انضمام أكثر من 280 ألف متعامل جديد خلال العام، في مؤشر واضح على قوة علامته التجارية ومتانة مكانته كمصرف إسلامي رائد.

كما يعكس النمو المستدام في الدخل من مصادر التمويل وفي الدخل من غير المصادر التمويلية العلاقات الوثيقة مع المتعاملين واستمرار تنويع مصادر الإيرادات، وفي هذا الإطار ساهم النمو القوي في أنشطة التمويل، إلى جانب التسعير المنضبط وتحسن مزيج الأصول، في دعم ارتفاع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفع الدخل من غير المصادر التمويلية بنسبة 17 بالمئة، مدفوعاً بنمو أحجام المعاملات، وتحسن الايرادات من الرسوم وذلك بسبب فعالية المبادرات الخاصة بخدمات البيع المتقاطع عبر مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في تعزيز عملية تنويع مصادر الدخل وفي دعم جودة الأرباح واستدامتها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، وعلى الرغم من استمرار الاستثمارات في الكفاءات والتقنيات ومبادرات النمو، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية، إذ انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.6 بالمئة. بشكل عكس استمرار تركيزنا على إدارة فعالة للتكاليف، إلى جانب نمو الإيرادات بوتيرة تفوق نمو المصروفات التشغيلية.

وقد ساهمت قوة علامتنا التجارية ومكانتنا المميزة في السوق، في التوسع الملموس في الميزانية العمومية، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة قوية في تمويل المتعاملين بقيمة 38 مليار درهم إماراتي خلال عام 2025، ليصل إلى 186 مليار درهم إماراتي، نتيجة تعزيز الحصة السوقية في قطاع التجزئة، إلى جانب تنفيذ عدد من الصفقات التمويلية الخاصة بالشركات.

وفي موازاة هذا التوسع، حافظ المصرف على نهج منضبط في إدارة الميزانية العمومية، من خلال المواءمة المتوازنة بين نمو الأصول وإدارة المخاطر المتحفظة، إلى جانب الحفاظ على كفاءة قوية في استخدام الأصول المرجّحة بالمخاطر.

وقد جرى تمويل هذا النمو في الأصول بكفاءة عالية من خلال تدفقات قوية في ودائع المتعاملين، التي ارتفعت بقيمة 46 مليار درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 229 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2025. وشمل ذلك نمواً ملحوظاً في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 18 مليار درهم إماراتي، ما ساهم في تحسين تكلفة التمويل، ودعم مرونة الهوامش.

ومنذ إطلاق الخطة الخمسية للمجموعة في عام 2020، حققت المجموعة نمواً قوياً عبر جميع المؤشرات المالية والتشغيلية، مع تحقيق وتجاوز الأهداف المحددة ضمن الخطة. حيث ارتفعت الأرباح في الخمس سنوات الماضية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ بالمئة18، كما نمت الميزانية العمومية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17 بالمئة، فيما تحسن العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 29 بالمئة، بما يعكس فعالية الاستراتيجية المتبعة واستدامة الأداء على المدى الطويل.

انطلاقاً من رؤيتنا لعام 2035، ننطلق اليوم بطموحات واضحة على المدى المتوسط تهدف إلى توسيع نطاق أعمالنا وتعميق ريادتنا في قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب بناء مؤسسة أكثر تنوعاً، ومرتكزة على التكنولوجيا، ومحورها المتعامل. وتستند هذه المسيرة إلى منظومة قيم راسخة تقوم على الشفافية، وتحقيق المصلحة المتبادلة، وترسيخ حسن الضيافة، وتعزيز ثقافة التسامح، بما يعزز القيمة طويلة الأجل لأعمال المجموعة ويكرس دورها الإيجابي في الاقتصاد والمجتمع."

الإيرادات

ارتفعت الإيرادات خلال العام 2025 لتصل إلى 12.3 مليار درهم إماراتي مقابل 10.6 مليار درهم إماراتي في العام 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 16 بالمئة.

يعكس هذا الأداء الاستثنائي نمواً واسعاً ومتوزاناً في جميع القطاعات الرئيسية، مدعومًا بتنوع مصادر الدخل واستمرار التوسع في حجم الأعمال، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات من الرسوم.

ارتفع الدخل من مصادر التمويل ليصل إلى 7.6 مليار درهم إماراتي في العام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 15 بالمئة مقارنة بـ 6.6 مليار درهم إماراتي في العام السابق، مدفوعًا بزيادة حجم التمويلات وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة، مما ساهم جزئيًا في تعويض أثر انخفاض نسب الأرباح في السوق منذ سبتمبر 2024.

بلغ هامش صافي الربح 4.11 بالمئة، مما يعكس قوة حجم الأعمال وكفاءة ادارة الميزانية العمومية والإدارة الفعالة للأصول.

حقق المصرف نمواً في الدخل من غير المصادر التمويلية بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم إماراتي في العام 2025، مقارنة بـ 4.1 مليار درهم إماراتي في العام 2024. ويعكس هذا الأداء استمرار نمو الإيرادات الناتجة عن الرسوم، التي ارتفعت بنسبة 16 بالمئة من مبيعات المنتجات والحلول المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما مثَل زيادة في نشاط المتعاملين. ويمثل الدخل من غير المصادر التمويلية حالياً 39 بالمئة من إجمالي الدخل التشغيلي مقارنة بـ 38 بالمئة في العام السابق، ما يؤكد استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات.

صافي الربح