وتتوقع الوكالة حاليا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 930 ألف برميل يوميا هذا العام، مقابل 860 ألف برميل يوميا في تقريرها السابق.

وأظهرت حسابات لرويترز استنادا إلى التقرير أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بمقدار 3.69 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يقل عن الفائض البالغ 3.84 مليون برميل يوميا في تقديرات الوكالة، ومقرها باريس، في تقرير ديسمبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "في الوقت الحالي، توفر المستويات المرتفعة من المخزونات قدرا من الطمأنينة للمتعاملين في السوق وتسهم في إبقاء الأسعار تحت السيطرة".