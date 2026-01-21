ويعمل الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله 330 مليار دولار، على توسيع محفظته التكنولوجية على مدى السنوات القليلة الماضية، ولديه حصص في شركات من بينها تلك العاملة في مجال أشباه الموصلات ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال خلدون المبارك خلال جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "ما يهمني جدا حاليا هو التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات وكيف ستؤثر الروبوتات... على الصناعات التحويلية والصناعة".

وأضاف "اعتدنا على منظور العشر سنوات أيام زمان الجميلة. أما الآن، ومع الذكاء الاصطناعي، أعتقد أن حتى خمس سنوات أمر صعب".

وبالإضافة إلى الروبوتات، تعطي مبادلة الأولوية أيضا لعلوم الحياة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، وهي قطاعات قال المبارك إنها ستشهد تحولات إيجابية بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن مبادلة تستعد أيضا لمرحلة نمو أخرى في أفريقيا.

في ناحية أخرى، سلّط خلدون خليفة المبارك؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة، خلال مقابلة مع قناة بلومبرغ نيوز على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2026"، الضوءَ على الأداء القوي الذي تم تسجيله عبر قطاعات الأعمال الرئيسية كالعقارات والبنية التحتية والصناعات والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية التواجد الاستراتيجي المدروس في أسواق متنوعة.

كما أشار خلال حديثه إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في صياغة الفرص الإقليمية والعالمية، مؤكداً أننا سنواصل عبر تبني استراتيجية واضحة ونهج أعمال مرن، دفعَ مسيرة النمو المستدام، وبناء قيمة طويلة الأمد في ظل مشهد عالمي يشهد تطورات متسارعة.