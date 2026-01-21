وقال مكتب الاحصاء الوطني إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.4 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بـ 3.2 بالمئة في نوفمبر. وكان متوسط ​​توقعات المحللين يشير إلى تضخم بنسبة 3.3 بالمئة.

وتعد هذه أول مرة منذ ستة أشهر يرتفع فيها معدل التضخم.

ويشار إلى أن معدل التضخم تراجع أو لم يتغير منذ الصيف الماضي، وانخفض بصورة حادة في نوفمبر الماضي بعد تراجع تكاليف الغذاء المتصاعدة.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا ظل عند 5.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات تقريبًا، في نهاية العام الماضي.