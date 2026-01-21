ويخطط قطر للاستثمار لضخ استثمارات الشراكة في مجموعة من استراتيجيات السوق الخاص الحالية والجديدة كمستثمر رئيسي، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المباشر، وفقا لبيان صدر اليوم الثلاثاء.

كما أعلن بنك غولدمان ساكس، الذي يدير أصولا بديلة بقيمة تزيد عن 625 مليار دولار على مستوى العالم، اعتزامه زيادة عدد موظفيه في الدوحة بشكل ملحوظ ليصبح المكتب مركزا استراتيجيا وأكبر مكتب إقليمي لإدارة الأصول.

وسيسعى البنك أيضًا إلى "تقديم خدمات استشارية استراتيجية وإرشادات حول تكوين رأس المال، وفرص الاندماج والاستحواذ، وتطوير اقتصاد قطر وأسواق رأس المال"، بما في ذلك "تشجيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الشركات القطرية الرئيسية".

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس القول إن "مسار قطر نحو التنويع الاقتصادي يتيح فرصة كبيرة لتوسيع نطاق تأثير الدولة، وتعزيز ترابطها العالمي، وجاذبيتها كشريك استثماري متعدد الأوجه"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة أحدث مثال على تعميق الروابط بين شركات رأس المال الخاص الكبيرة وصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.

وقد أثبتت المنطقة أنها مصدر تمويل رئيسي لمديري رؤوس الأموال الخاصة مثل أبولو جلوبال مانجمنت وغولدمان ساكس أسيت مانجمنت لتوسيع نطاق أعمالهم.

كما تُظهر هذه الصفقة أن بعض المستثمرين الكبار يتطلعون إلى الشراكة مع مديري الصناديق في مجموعة متنوعة من المنتجات، بدلا من استثمار رؤوس أموالهم مع مجموعة من المتخصصين في فئات أصول مختلفة.

من جانبه، قال محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار "تُعزز هذه الصفقة علاقتنا طويلة الأمد مع غولدمان ساكس، وتوفر لجهاز قطر للاستثمار تدفقات استثمارية متميزة في قطاعات حيوية لاستراتيجيتنا الاستثمارية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والائتمان الخاص.

يعتبر جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير أصولا بقيمة 580 مليار دولار، واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ومن المتوقع أن يحقق أرباحا طائلة من التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي القطري، مما قد يُعزز قدرته على استثمار السيولة النقدية.