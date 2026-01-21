وقال الصندوق لوكالة الأنباء الألمانية، إنه اتخذ هذا القرار استجابة للوضع المالي للإدارة الأميركية، والذي شهد ارتفاع الدين الوطني الأميركي.

وقال أندرس شيلدي رئيس الاستثمار في "أكاديميكر بنشن" إن "القرار متجذر في الموقف المالي السيئ للحكومة الأميركية، مما يجعلنا نفكر أننا بحاجة إلى بذل جهد لإيجاد طريقة بديلة لإدارة السيولة وإدارة المخاطر لدينا".

وجاءت هذه الخطوة وسط توترات بين الدنمارك والولايات المتحدة بشأن وضع جزيرة غرينلاند، لكن شيلدي قال إن هذه الحقيقة ليست مرتبطة بشكل مباشر بالقرار.

وأضاف أن ذلك لم يجعل القرار أكثر صعوبة.

يذكر أن صندوق التقاعد الدنماركي يضم نحو 175 ألف عضو في الدنمارك ويدير استثمارات تبلغ قيمتها نحو 25.7 مليار دولار.