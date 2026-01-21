وأفادت رابطة مصدري البن البرازيلي "سيكافيه" بأن ألمانيا استوردت العام الماضي 5.4 ملايين كيس من البن البرازيلي، زنة 60 كيلوجراما للكيس، ما يمثل 13.5 بالمئة من إجمالي صادرات البرازيل من البن.

أما الولايات المتحدة، التي لطالما كانت أكبر زبون للبن البرازيلي، فقد تراجعت إلى المركز الثاني بواردات بلغت 5.3 ملايين كيس، بانخفاض نسبته 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت "سيكافيه" أن هذا التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى الرسوم الجمركية المؤقتة التي وصلت إلى 50 بالمئة وفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال رئيس "سيكافيه" مارسيو فيريرا إن الشحنات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 55 بالمئة خلال الفترة من أوائل أغسطس إلى أواخر نوفمبر، حين فُرضت الرسوم المرتفعة على جميع أنواع البن البرازيلي.

وكان ترامب فرض هذه الرسوم على مجموعة من المنتجات الغذائية البرازيلية ردا على الإجراءات الجنائية بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي للرئيس الأميركي. وأُدين بولسونارو لاحقا وحكم عليه بالسجن لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

ومع ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، تراجع ترامب إلى حد كبير عن هذه الرسوم في نوفمبر.