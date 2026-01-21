وارتفعت الإيرادات بنسبة 17.6 بالمئة إلى 12.1 مليار دولار من أكتوبر حتى ديسمبر، متجاوزة توقعات محللين استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم بتسجيل 11.97 مليار. وتجاوز عدد مشتركي نتفليكس 325 مليونا عالميا.

بينما بلغ صافي الأرباح 2.42 مليار دولار، بزيادة تقارب 29 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت شركة نيلسن أن نسبة مشاهدة نتفليكس الشهرية ارتفعت 10 بالمئة في ديسمبر، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الموسم الأخير من مسلسل الخيال العلمي الشهير (سترينجر ثينجز) الذي حقق 15 مليار دقيقة مشاهدة.

وبثت نتفليكس أيضا مباراتين من دوري كرة القدم الأميركية في عطلة عيد الميلاد، وأصدرت فيلما ثالثا من سلسلة (نايفز أوت) التي تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة.

وتجاوزت نتفليكس 300 مليون مشترك في نهاية 2024.

ولا يزال المستثمرون يركزون على سعي نتفليكس للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 82.7 مليار دولار وأصول ترفيهية أخرى، إذ تسعى للتفوق على عرض تنافسي من شركة باراماونت سكاي دانس.

وقالت نتفليكس إنها ستعلق عمليات إعادة شراء الأسهم، معلنة ذلك بالتزامن مع تقرير أرباحها.

وغالبا ما تلجأ الشركات الأميركية إلى إعادة شراء الأسهم لدعم أسعارها في السوق.

وتراجعت أسهم نتفليكس بنسبة وصلت إلى 5 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق. ومنذ ظهور تقارير عن خطط الاستحواذ على "وورنر براذرز ديسكفري" للمرة الأولى، فقد السهم نحو 30 بالمئة من قيمته.

ولاحقا، تخلت نتفليكس عن خطط إدراج أسهم ضمن الصفقة، وأعلنت أنها ستدفع قيمة الاستحواذ نقدا.