وجاء الإعلان خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، ليضع "إسيا سوفت" ضمن نخبة محدودة من قصص النجاح الإماراتية التي تجاوزت تقييمًا سوقيًا قدره مليار دولار أميركي.

ولا يقتصر هذا الإنجاز على كونه محطة مالية بارزة، بل يمثل اعترافًا دوليًا بقدرة دولة الإمارات على احتضان وتطوير شركات قادرة على المنافسة عالمياً.

وتسهم "إسيا سوفت" بدور محوري في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحيوية وتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في الريادة بمجالات الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال سيد باسر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "يمثل صعود إسيا سوفت إلى مصاف شركات اليونيكورن نموذجًا قويًا لقدرة الشركات الإماراتية على التوسع عالمياً، وفي الوقت ذاته معالجة أبرز التحديات العالمية. في ’العالمية القابضة‘ نستثمر في المنصات التي تمتلك الطموح والكفاءة والقيادة لخلق أثر طويل الأمد، وتجسد مسيرة إسيا سوفت قوة منظومة الابتكار في الإمارات والتزامنا المشترك ببناء شركات عالمية رائدة انطلاقًا من المنطقة".

من جانبه، قال بيبين تشاندرا، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس لشركة إسيا سوفت: "في إسيا سوفت، نستثمر بشكل مباشر في الحلول التي نقدمها لعملائنا، ونضع خبراتنا ورؤوس أموالنا في صميم المشاريع. نحن لا نكتفي بتنفيذ المشاريع، بل نبني شراكات طويلة الأمد. هدفنا هو خلق قيمة اقتصادية ومالية مستدامة لعملائنا، ومع حصولنا على جزء من هذه القيمة كعائد على استثماراتنا، يبقى الأثر الأكبر في الإمكانات التي نتيحها لعملائنا".

وتعد "إسيا سوفت" شركة عالمية متخصصة في التحول في قطاع الطاقة، تقدم حلول بنية تحتية ذكية للمرافق الخدمية والحكومات والمؤسسات. وتشمل خبراتها حلول المرافق الذكية، وتحليلات البرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ونماذج "الطاقة كخدمة"، وحلول التنقل الكهربائي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكات.

وتنشط الشركة في أكثر من 12 دولة، وتقدم خدماتها لما يزيد على 200 مليون مستهلك نهائي حول العالم، من خلال دعم برامج وطنية واسعة النطاق. وتقود "إسيا سوفت" مهمة طويلة الأمد تهدف إلى تحسين حياة مليار شخص، مع الإسهام في خفض 10 مليارات طن من الانبعاثات الكربونية عالميًا.

وجاء إدراج "إسيا سوفت" ضمن شركات اليونيكورن من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي تتويجًا لنجاحها في تطبيق حلولها على نطاق واسع في أسواق متنوعة، ويعكس نموذج أعمالها الفريد وأداءها المستدام، إضافة إلى عضويتها في مجتمعات المبتكرين التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركتها في مركز المنتدى للطاقة والمواد.

ويتزامن إعلان "إسيا سوفت" مع مشاركتها النشطة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، حيث تستضيف الشركة جلسة نقاشية مغلقة لكبار التنفيذيين بعنوان: "مستقبل الطاقة: بناء بنية تحتية أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على الصمود".

ويجمع هذا الحدث، الذي يُقام بدعوات خاصة في دافوس، صناع سياسات، ورؤساء شركات مرافق، ومستثمرين، وقادة تكنولوجيا، لمناقشة كيفية تطوير أنظمة الطاقة عالميًا لمواجهة الطلب المتزايد، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة الشبكات. وتقود الجلسة شركة "إسيا سوفت" برئاسة مؤسسها بيبين تشاندرا وبمشاركة شركاء دوليين، لترسّخ مكانة الشركة الإماراتية في صميم الحوار العالمي حول مستقبل البنية التحتية للطاقة.

الجدير بالذكر أن مصطلح "يونيكورن" يطلق على الشركات الناشئة أو الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار أميركي قبل إدراجها في أسواق المال.