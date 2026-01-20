وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3 بالمئة وسعر الفائدة على القروض أجل خمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.50 بالمئة ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024 ثم خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في مايو 2025.

ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 20 بنكًا معينًا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي قال صناع السياسة الاقتصادية والمالية إنهم سيبقون على سياسة مالية أكثر تحفظا خلال العام الحالي.