يشهد يوم الافتتاح كلمات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائب رئيس وزراء الصين هي ليفنغ.

كما يضم برنامج اليوم فعاليات بمشاركة وزير الخزانة الأميركي سكوت بنسنت والرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركي مايكروسوفت ستايا ناديلا.

في الوقت نفسه تطغى المشاركة المنتظرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورغبته في الاستيلاء على جزيرة غرينلاند الدنماركية على أجواء المنتدى.

ومن المتوقع حضور الرئيس ترامب غدا وإلقاء كلمة أمام المشاركين.

يشارك في أعمال المنتدى في المنتجع الواقع في جبال الألب حوالي 3000 شخصية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي تحت شعار "روح الحوار" حتى الخميس المقبل.

ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ومئات من قادة الشركات العالمية.