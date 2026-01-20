وأكد الوزير الهندي، توقيع اتفاق ‍طويل الأجل مع ‌الإمارات لتوريد ​500 ​ألف ‍طن ‌من ​الغاز ‌الطبيعي ‌المسال سنوياً، مشيراً إلى أن الهند والإمارات ستبحثان إقامة شراكة في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة.

ووقعت الهند والإمارات العربية المتحدة سلسلة من الاتفاقيات أمس الاثنين، بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك على هامش زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند ولقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي.

وأكد الجانبان أهمية اللقاءات المتواصلة بين الجانبين التي تجسد خصوصية علاقاتهما وحرصهما المشترك على توسيع قاعدة مصالحهما المتبادلة على جميع المستويات.

وقال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق إن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه استثمار كل فرص التعاون المتاحة خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفرصه المتعددة وإمكاناته الواعدة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبيهما، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام في جنوب آسيا انطلاقا من نهجها الراسخ في تسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن مصلحة الجميع.

وأعرب عن تمنياته لرئيس الوزراء ناريندرا مودي التوفيق في قيادة مجموعة "بريكس" لعام 2026 لمصلحة دول المجموعة والتنمية والازدهار في العالم.

كما تمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان النجاح لـ "قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026" التي تستضيفها الهند خلال شهر فبراير المقبل والخروج بنتائج تعزز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية في العالم.

حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس الدولة الذي يضم كلاً من..الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.