وبلغ عدد السياح في اليابان 42.7 مليون زائر عام 2025، بما يتجاوز بكثير الرقم القياسي المسجل عام 2024 والبالغ نحو 37 مليون سائح.

وانخفض عدد السياح الصينيين الشهر الماضي بنحو 45 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 330 ألف سائح فقط.

وأثار تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر عن إمكانية تدخل بلادها عسكريا في حال شنت الصين أي هجوم على تايوان، رد فعل دبلوماسي حاد من بكين التي حضت مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان.

ويعد الأرخبيل الياباني وجهة مفضلة للسياح الصينيين الذين بلغ عددهم نحو 7.5 مليون زائر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي ما يعادل ربع إجمالي السياح الأجانب في اليابان، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وشكل انخفاض قيمة الين عامل جذب للزوار الصينيين الذين انفقوا في اليابان ما يعادل 3.7 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام.

ووصف وزير النقل الياباني ياسوشي كانيكو تجاوز العدد الاجمالي للسياح عتبة الـ 40 مليون شخص للمرة الأولى بـ "الانجاز الهام".