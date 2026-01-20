فقد حققت الأسهم الأميركية المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد أند بورز نحو 11 تريليون دولار من المكاسب، فيما أضافت الأسهم الصينية قرابة أربعة تريليونات دولار إلى قيمتها السوقية.

وفي موازاة ذلك، واصلت أسواق المعادن النفيسة صعودها القوي، مع تسجيل 14 تريليون دولار مكاسب في سوق الذهب وخمسة تريليونات دولار في سوق الفضة، إلى جانب ارتفاعات لافتة شملت النحاس والبلاديوم والبلاتين.

وبينما أسهم تعافي النمو العالمي وخفض أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في هذا الزخم، برز الذكاء الاصطناعي وسباق الرقائق الإلكترونية كالعامل الحاسم في الارتفاعات الحادة للأسواق.

وكان بنك ستاندرد تشارترد قد أطلق تقريره "التوقعات العالمية للأسواق 2026"، مؤكداً أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تصل بعد إلى مستويات الفقاعة المالية، مع تشبيهها جزئياً بفقاعة "الدوت كوم"، ومشيراً إلى الدور المتنامي لرأس المال الخليجي في دعم استثمارات التكنولوجيا طويلة الأجل، وفي وقت رجّح فيه استمرار الأداء الإيجابي للأصول عالية المخاطر خلال 2026، دعا التقرير إلى تنويع أوسع للمحافظ عبر الأسهم، وسندات الأسواق الناشئة، والذهب والأصول البديلة، محذِّراً من مخاطر تتصدرها خيبة الأمل في الذكاء الاصطناعي، وتشدد السياسات النقدية، والصدمات الائتمانية.

في إطار حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدم مانبريت غيل، كبير مسؤولي الاستثمار في ستاندرد تشارترد، رؤية شاملة حول حالة الأسواق المالية العالمية، مع التركيز على أسواق الأسهم، التكنولوجيا، والذهب، وآفاق الاستثمار خلال 2026.

الفقاعة المالية: مقارنة بين الماضي والحاضر

أكد غيل أن موضوع الفقاعة المالية يكتسب أهمية قصوى في النقاشات الراهنة. وأوضح أن الفارق الأساسي بين الوضع الحالي وفترة فقاعة "دوت كوم" في عام 1999 يكمن في أن الأسواق آنذاك كانت تنمو في غياب شبه كامل للأرباح، بينما اليوم تحقق الأسواق نتائج إيجابية مدعومة بنمو ملموس للأرباح، خصوصًا في الأسهم الأميركية وقطاع التكنولوجيا. هذا النمو يوفر "أريحية" للمستثمرين ويجعل الأسهم تتفوق على السندات والأموال النقدية من حيث العوائد.

ومع ذلك، شدد غيل على أن الأداء يعتمد أيضًا على التوقعات السوقية، حيث قد تؤدي التوقعات المتفائلة المفرطة إلى خيبة أمل، رغم قوة النتائج الفعلية. لذلك، يظل التنوع في الاستثمار ضرورة استراتيجية، وعدم التركيز على قطاع واحد رغم قوة التكنولوجيا وأهمية الذكاء الاصطناعي.

الخليج: قوة دافعة لرأس المال التكنولوجي

أشار غيل إلى دور المستثمرين في منطقة الخليج كمحرك رئيسي لرأس المال في قطاع التكنولوجيا، خصوصًا شركات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال التمويل المباشر أو الاقتراض من الأسواق.

ورغم ارتفاع مستويات الديون، أكد غيل أن هذا التوجه ليس سلبيًا بالضرورة، لكنه يبرز الحاجة إلى تنويع الاستثمارات وعدم الاقتصار على قطاع واحد، مع إيلاء اهتمام للأسهم الآسيوية التي قد توفر فرصًا قيمة بأسعار معقولة ودورات أرباح واعدة.

آسيا: فرص واعدة تتخطى الحدود الأميركية

في تقييمه للأسواق الآسيوية، أشار غيل إلى أن الأسهم في آسيا، بما في ذلك الصين، توفر قيمة ونموًا جذابين، مع إمكانية تحسين دورات الأرباح مقارنة بالأسهم الأميركية المكلفة.

وأوضح أن الأسواق اليابانية على المدى الطويل قد تحقق نتائج إيجابية، لا سيما عبر قوة الين الياباني، بينما تظل المخاطر قصيرة الأجل حاضرة، ما يجعل التركيز الأكبر حاليًا على الأسواق الأخرى في المنطقة.

الدولار الأميركي ومعدلات الفائدة: أرقام ورؤى

علق غيل على توقعات أداء الدولار، موضحًا أن مؤشر الدولار انخفض بحوالي 10 بالمئة في 2025 قبل أن يشهد تعافيًا جزئيًا على المدى القصير. وأشار إلى أن استمرار انخفاض معدلات الفائدة في بنوك مركزية عدة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يؤدي إلى تراجع إضافي للدولار إلى مستويات لم تُسجَّل منذ نحو ست إلى سبع سنوات.

وأكد غيل أن ضعف الدولار تاريخيًا يعزز أداء الأسواق الأميركية وغير الأميركية، خاصةً الأسهم غير الأميركية، إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، ما يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين على الصعيد العالمي.

الذهب والمعادن الثمينة: ملاذ آمن واستراتيجية طويلة الأجل

حول الأصول المثلى لبناء المحفظة خلال 2026، اعتبر غيل الذهب والفضة خيارات استراتيجية رئيسية، مشيرًا إلى أن الطلب على الذهب لا يزال قويًا، مدفوعًا بتنوع احتياطيات المصارف المركزية وزيادة الشراء منذ 2022. وتوقع غيل أن الذهب قد يصل إلى مستوى 4800 دولار، مع الإشارة إلى أن أسواق التنقيب عن الذهب قد تشهد تصحيحات مؤقتة، لكنها ستظل داعمة للارتفاعات المتوقعة في أسعار المعادن الثمينة.

وأضاف غيل أن التعلم من السنوات الثلاث الماضية يظهر أن ارتفاع الذهب لم يكن خطًا مستقيمًا، بل مصحوبًا بتقلبات طبيعية، ما يستدعي استراتيجية استثمارية مرنة تسمح بالاستفادة من التصحيحات المؤقتة وزيادة الحصص عند الحاجة.

استراتيجية استثمار متوازنة

خلص غيل إلى أن الأسواق المالية اليوم تقدم فرصًا متنوعة، بدءًا من التكنولوجيا الأميركية وقطاع الذكاء الاصطناعي، مرورًا بالأسهم الآسيوية ذات القيمة الواعدة، وانتهاءً بالذهب كأصل استراتيجي طويل الأجل. وأكد أن الأولوية تظل للأسهم على السندات والنقد، مع التركيز على التنويع لموازنة المخاطر وتعظيم العوائد، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من ديناميات الأسواق العالمية دون الاعتماد على قطاع واحد أو سوق محدد.

وفيما يتعلق بالمخاطر، فقد حدد تقرير بنك ستاندرد تشارترد أربعة عوامل رئيسية من شأنها التأثير على مسار التوقعات الاستثمارية: