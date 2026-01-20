فعلى مدى عقود، مثلت قرية دافوس، التي اشتهرت عالمياً بفضل منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، معقلاً للترويج لليبرالية، والتعاون متعدد الأطراف، وحماية المناخ، إلا أن المشهد في عام 2026 يبدو مختلفاً كلياً، حيث شهدت أجندة المنتدى لهجة اقتصادية جديدة، فرضتها حقيقة وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية.

تباين غير مسبوق

وبحسب تقرير أعدته "وول ستريت جورنال"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد اعتاد منظمو المنتدى على تعقيدات تتمثل في كيفية صياغة المواضيع التي تجمع المديرين التنفيذيين وقادة العالم للبحث عن رؤية مستقبلية، إلا أن التباين بلغ مستوى صارخ في دورة 2026، إلى حدٍّ بدا وكأنه دفع المنظمين للاستسلام، والقبول بفكرة أنه لا يمكن لأي مجموعة من المبادئ أن توحّد المشاركين في المنتدى هذا العام.

لهجة اقتصادية جديدة

وفيما يستعد منظمو منتدى دافوس لاستقبال نجم الحدث، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُتوقع أن يحضر شخصياً ويلقي كلمة ضمن فعاليات المنتدى يوم الأربعاء، برز إلى الواجهة تغيير ملفت، لمجموعة من المصطلحات التي تتعارض مع مقاربة الرئيس الأميركي لمسار القضايا الاقتصادية العالمية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد خلا البيان الصادر عن منظمي منتدى دافوس 2026، وعلى غير عادة الدورات السابقة، من أي إشارة إلى تغيّر المناخ، أو ضرورة إحداث تحول في قطاع الطاقة، فضلاً عن غياب الحديث عن تعزيز التجارة، حيث اكتفى البيان بالتعهد بمناقشة "القضايا الأكثر أهمية للأفراد والاقتصادات وكوكب الأرض".

كما غابت عن البيانات الرسمية للمنتدى إلى حد كبير، المصطلحات التي كانت تُستخدم بكثرة في السابق، مثل الضرائب العادلة، ومكافحة الفساد، والاستدامة، والعدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن اعتباره اعترافاً ضمنياً بتغير القيم التي تحكم الاقتصاد العالمي، في ظل حكم الولايات المتحدة من قِبَل رئيسٍ يُعارض مفهوم التعاون متعدد الأطراف، حيث لم يتوانَ ترامب في استخدام سلطته، لفرض تعريفات جمركية على العالم أجمع. كما لم يتردد ترامب بالمجاهرة علناً بنيته ضم غرينلاد التي تحكمها الدنمارك العضو في حلف الناتو إلى أميركا، مهدداً بفرض تعريفات جمركية جديدة على مجموعة من الدول الأوروبية، إذا استمرت في معارضة مساعيه لضم الإقليم الدنماركي.

وكان الخطاب التقليدي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يتمحور حول التكامل العالمي، وتغيّر المناخ، والتعاون الدولي. ولكن ورغم التغيير الحاصل في لهجة المنتدى في دورته الحالية، إلا أن بعض الأمور لم تتغير، فدافوس لا يزال وجهةً رئيسيةً للنخبة العالمية، حيث سيحضر فعاليات المنتدى 65 رئيس دولة و850 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى، وذلك فقاً للمنظمين.

لماذا يذهب ترامب إلى دافوس؟

ويعتقد مارك بليث، الخبير الاقتصادي السياسي في جامعة براون، أن ترامب يذهب إلى دافوس كي يخبرهم أنه هو صاحب القرار، وأنهم لم يعودوا مهمين ما لم يتحالفوا معه.



دافوس في فلك "ترامب"

ويقول الكاتب والصحفي عماد جانبيه، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن منتدى دافوس كان على مرّ التاريخ، مرآة للنظام الليبرالي الدولي، حيث سادت فرضية أن العولمة والتجارة الحرة والتعاون متعدد الأطراف، تمثل مساراً لا رجعة فيه، ولكن مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، ومن خلال خطابه القائم على القومية الاقتصادية الأميركية، والسيادة الصارمة والتشكيك ببعض المؤسسات الدولية، هزّ هذه الفرضية من أساسها، ومع كون الولايات المتحدة لا تزال القوة الاقتصادية والسياسية الأهم في العالم، فإن أي تغيير في توجهها، يفرض نفسه حكماً على المنصات العالمية، ومن هنا يمكن فهم سبب قيام منتدى دافوس بإعادة صياغة لهجته الاقتصادية في دورة عام 2026.

ويشدد جانبيه، على أن تغييب مصطلحات، مثل تغيّر المناخ والعدالة الاجتماعية والضرائب العادلة من بيانات المنتدى، لا يعني بالضرورة التخلي عنها، بل ما حصل يعكس إدراكاً من المنظمين بأن لغة المرحلة مختلفة تماماً، مشيراً إلى أن منظمي دافوس، يدركون تماماً أن العالم يُدار اليوم وفق سياسة موازين القوى.

انقلاب الأولويات الاقتصادية

وبحسب جانبيه، فإن الاقتصاد العالمي إنطلاقاً من أميركا مروراً بأوروبا وصولاً إلى الصين، يشهد بالفعل انقلاباً حقيقياً في الأولويات، حيث تُعيد الدول الكبرى تعريف مصالحها بشكل أحادي، ويظهر هذا التحول في عدة مسارات مثل تصاعد الحمائية التجارية، إعادة توطين سلاسل الإمداد، تسييس التكنولوجيا، إضافة إلى تراجع أولوية القضايا العابرة للحدود مثل المناخ، معتبراً أن لغة دافوس الجديدة تبتعد عن الشعارات الكبرى، وتعكس إدراكاً بأن مرحلة "العولمة السلسة" انتهت، وأن العالم دخل مرحلة "العولمة الانتقائية"، حيث تختار الدول والشركات متى تنفتح ومتى تنغلق، وكيف توازن بين مصالحها الوطنية والتنافسية العالمية، مع إدراك أن الاقتصاد أصبح جزءاً لا يتجزأ من الصراع السياسي والتأثير الجيوسياسي.

فهم التحولات الاقتصادية

ويرى جانبيه أنه على الشركات والمستثمرين أن يتعاملوا مع تحولات دافوس بوصفها إشارة إنذار مبكرة، لا مجرد تغيير لغوي أو ظرفي، فالرسالة الأساسية التي يمكن استخلاصها هي أن البيئة الاقتصادية العالمية، أصبحت أكثر تقلباً وأكثر خضوعاً للقرارات السياسية، وهذا التحوّل يتطلب نماذج أعمال أكثر مرونة، وأقل اعتماداً على افتراض الاستقرار طويل الأمد، كما أن ذلك يعني ضرورة تنويع سلاسل التوريد، وتقليل التعرض لمخاطر دولة واحدة أو سوق واحدة، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في فهم الجغرافيا السياسية بقدر فهم البيانات المالية.

ويعتبر جانبيه أن الشركات التي كانت تعتمد على خطاب الاستدامة والحوكمة فقط كأداة تسويقية، ستحتاج اليوم إلى تعديل خطابها، تماماً كما يحدث حالياً في دافوس 2026، وإلا فإنها ستفقد جاذبيتها في عالم بات يقيس النجاح بميزان القوة، في حين أنه على المستثمرين إدراك أن العوائد المستقبلية لن تُحدد فقط من خلال قياس عوامل النمو التقليدية، بل أيضاً من خلال قياس مدى قدرة الشركات على التكيّف مع نظام عالمي أقل تعاوناً وأكثر تنافسية، مشدداً على أن دافوس 2026 يبعث برسالة واضحة مفادها أن من لا يُعيد قراءة قواعد اللعبة، سيجد نفسه خارجها.

دافوس يهيئ الأجواء لترامب

من جهته يقول المحلل المالي جورج فرح، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن منظمي منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حرصوا هذا العام على تهيئة الأجواء بما يتوافق مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لضمان حضوره شخصياً للقاء السنوي في جبال الألب السويسرية، مشيراً إلى أن ترامب سيشارك شخصياً في أعمال المنتدى، مصحوباً بأكبر وفد أميركي يتم إرساله إلى دافوس على الإطلاق، في مؤشر واضح على أن المنظمين اعتمدوا تسهيلات خاصة لتأمين حضور الرئيس، باعتباره نجم دورة 2026 وجوهرتها السياسية والاقتصادية.

أجندة "روح الحوار"

ويكشف فرح أن أجندة دافوس 2026، التي تنعقد تحت شعار "روح الحوار"، هي محاولة لترميم "جسور الثقة" المحطمة، فمنظمو المنتدى يدركون أن استمرار النظام العالمي، يتطلب اليوم لغة "الواقعية والبراغماتية"، وهي اللغة التي يتقنها الضيف الأبرز أي الرئيس ترامب، لافتاً إلى أن مواضيع دافوس هذا العام تم تصميمها بعناية لتتلاءم مع الواقعية السياسية الجديدة، وهي تشمل الذكاء الاصطناعي، ونشر الابتكار على نطاق واسع وبطريقة مسؤولة، والاستثمار في رأس المال البشري، وفتح مصادر جديدة للنمو، حيث أن هذه التركيبة من المواضيع التي تجعل المنتدى محايداً بما يكفي، لعدم إزعاج أي من المشاركين، مع الحفاظ على القدرة على تناول القضايا الحساسة بطريقة واقعية وعملية.