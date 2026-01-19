وتنظر المحكمة العليا فيما إذا كان بإمكان الرئيس دونالد ترامب إقالة كوك، في محاولة غير مسبوقة من البيت الأبيض لعزل مسؤول عينه الرئيس السابق جو بايدن. ويعتزم باول حضور الجلسة يوم الأربعاء، وفقا لمصدر مطلع.

ويعد حضور باول الجلسة هذا دعمًا علنيا أكبر بكثير مما أظهره في السابق رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي لكوك، التي سعى ترامب لإقالتها لأول مرة في أواخر أغسطس.

ويأتي هذا في أعقاب إعلان باول الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب أرسلت مذكرات استدعاء إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهام جنائي غير مسبوق المجلس.

وأصدر باول بيانًا مصورا في 11 يناير يدين فيه مذكرات الاستدعاء باعتبارها "ذريعة" لجهود ترامب لإجباره على خفض سعر الفائدة الرئيسية بشكل حاد.