وسيشارك سبعة من أبرز البنوك الإقليمية والدولية في صفقة تمويل المشروع، وتشمل "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار"، و"بنك كي إف دبليو إيبكس"، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية"، و" بنك سوميتومو ميتسوي الاستئماني "، و"تراست بنك"، و"مصرف الإمارات للتنمية".

وقد فازت كل من "مصدر" و"إنجي" بعطاء تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2025.

وجرى توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع شركة مياه وكهرباء الإمارات"، الشركة الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة الخزنة في عام 2028، وستسهم المحطة في تزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، والحد من انبعاثات أكثر من 2.4 مليون طن من الكربون سنوياً، في خطوة تدعم جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإزالة الكربون.

وفي هذا الصدد، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعتبر استكمال الإغلاق المالي خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع الذي يلعب دوراً محورياً في الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات. إذ يشكل مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية إضافة قيّمة لمحفظة الدولة المتنامية في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن دوره في تعزيز شراكتنا مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" و"إنجي"، اللتين نتطلع للتعاون معهما والوصول إلى مرحلة التشغيل الكاملة للمشروع وتوفير طاقة موثوقة ونظيفة تدعم التقدم الاجتماعي الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات".

من جانبها، قالت كاثرين ماكجريجور، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي": "تواصل "إنجي" الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإنشاء بنية تحتية مستدامة، توفِّر حلول طاقة نظيفة وموثوقة على نطاق واسع. ويُمثّل الإغلاق المالي محطةً أساسية في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يسهم في دعم المساعي الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويعزِّز شراكتنا مع الجانب الإماراتي التي تمتد لعقود في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة. وبالتعاون مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر"، ستمثل محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية مشروعاً رائداً يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية. وإننا نتطلع نحو التشغيل التجاري الكامل خلال السنوات المقبلة".

من جهته، قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "يُمثِّل الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية محطة رئيسية في مسيرة شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية، والرامية إلى توسعة قدرات الطاقة المتجددة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وإحداث نقلة نوعية في مشهد الطاقة في دولة الإمارات. وبصفته رابع مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالميا على نطاق المرافق، يُعدّ هذا المشروع أحد الأصول الاستراتيجية التي ستقوم بدور رئيسي في تمكيننا من تلبية 60 بالمئة من إجمالي الطلب على الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035. من خلال ريادتها لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات اتخاذ خطوات عملية لضمان إمدادات طاقة آمنة ومستدامة، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. نتطلع إلى التعاون مع شركتي مصدر وإنجي خلال مرحلتي تنفيذ وتشغيل هذا المشروع، بما يعزز بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الماء والكهرباء في الدولة".

وتقع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بين أبوظبي والعين وتعود ملكيتها لكلٍّ من "مصدر" و"إنجي"، بنسبة 60% و40% على الترتيب. ويُسهم المشروع الرائد في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة لعام 2035 وتوليد الكهرباء في أبوظبي لتلبية 60 بالمئة من إجمالي الطلب على الطاقة فيها من خلال مصادر متجددة ونظيفة على مدى العقد المقبل.