وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي سجل خلال نوفمبر انكماشا بمعدل 2.7 بالمئة شهريا، مقابل نموه بمعدل 1.5 بالمئة خلال أكتوبر. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش الناتج الصناعي بنسبة 2.6 بالمئة.

في الوقت نفسه انكمش حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال نوفمبر بنسبة 1.7 بالمئة في حين تراجعت المخزونات بنسبة 3 بالمئة ليرتفع معدل المخزونات إلى التسليمات بنسبة 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 2.2 بالمئة مقابل نمو بنسبة 1.6 بالمئة خلال الشهر السابق.

كما أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تراجع معدل استغلال الطاقات الإنتاجية في اليابان خلال نوفمبر بنسبة 5.3 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 3.3 بالمئة في الشهر السابق.