وقال إسلام عزام رئيس البورصة في بيان إن إطلاق سوق المشتقات سيتم بشكل تدريجي عبر أربع مراحل تبدأ بالعقود المستقبلية على مؤشر إيجي إكس 30، ثم مؤشر إيجي إكس 70 ، تليها العقود المستقبلية على الأسهم، وصولا إلى عقود الخيارات "بما يسهم في تعميق السوق وزيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير".

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد أن هناك سبع شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة "في خطوة تعكس الإقبال الكبير على المشاركة في السوق الجديد واهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية".