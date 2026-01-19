وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في سول، أمس الأحد، إن وزير التجارة يو هان-كو وقع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب بيانا مشتركا حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في يوم 18 يناير، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هي نموذج متطور من اتفاقيات التجارة الحرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تسهيل حركة التجارة والخدمات والاستثمارات.

ووقعت الوزارة الكورية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية مذكرة التفاهم في عام 2022، وبموجبها أجرت الوزارتان دراسة جدوى مشتركة، ويمثل التوقيع الأخير استكمالا للمناقشات البناءة التي بدأت بين البلدين نهاية العام الماضي، ويأتي تتويجا للاتفاق على السعي لإبرام الاتفاقية في القمة الكورية-المصرية في نوفمبر عام 2025.

وأعلن يو رسميا خلال اجتماعه مع الخطيب عن رغبة البلدين في السعي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ووضع اللمسات الأخيرة على اتجاه دفع المفاوضات.

وبالإضافة إلى ذلك، اتفق البلدان على التعاون الوثيق لمراجعة التقدم المحرز في الإجراءات المحلية لكل بلد لبدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في وقت مبكر.

ومن جانب آخر، أجرى يو اجتماعا مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث سبل دخول الشركات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.