وبعد إتمام الاستحواذ، ستعمل الشركة تحت اسم "لانتانيا إن إم دي سي ووتر"، وستحتفظ الشركة بفريق الإدارة الحالي.

ويجدر الإشارة إلى أن استكمال الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ونظراً للتحديات الحالية المرتبطة بندرة المياه والحاجة إلى حلول فعّالة وإدارة مستدامة للموارد، جاء تعاون الشركتين ليعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول فعّالة لأحد أكثر الاحتياجات الحيوية أهمية للمجتمعات حول العالم.

وستجمع شركة "لانتانيا ووتر إن إم دي سي" بين القدرات التقنية والإمكانات الواسعة لدى "إن إم دي سي جروب"، والخبرة وسابقة الأعمال لدى "لانتانيا" في مجالات التحلية والمعالجة وإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى، وذلك بهدف إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية المائية.

وستضم الشركة الجديدة، التي تحمل الاسم الجديد "لانتانيا إن إم دي سي ووتر" أكثر من 300 متخصص، ومحفظة مشاريع عبر عدة دول بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم، وهو ما يشكّل قاعدة راسخة تدعم آفاق نموها المستقبلية.

ووفقًا للاتفاقية، ستعمل الشركة بهيكل إدارة مشترك يمكّنها من تعزيز قدراتها المالية والتكنولوجية والتشغيلية، وتوسيع حضورها في أسواق استراتيجية تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسواق جنوب وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.

وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "إن إم دي سي جروب": "يمثل هذا الاستحواذ أول دخول لشركة إن إم دي سي جروب" للسوق الأوروبي، حيث نسعى لنقل الخبرات والإمكانات الإماراتية إلى شركة لانتانيا بهدف التوسع بأعمالها، كما تأتي هذه الخطوة ضمن أهدافنا الاستراتيجية للتوسع الجغرافي وتنويع عمليات "إن إم دي سي إنفرا" في العديد من الأسواق والأنشطة المختلفة. وأدركت ’إن إم دي سي جروب‘ منذ زمن حجم التحديات العالمية المتعلقة بنقص المياه، لذلك ستمكننا ’لانتانيا إن إم دي سي ووتر‘ من المساهمة في تخطي هذه العقبات من خلال تسخير قدرات الابتكار وتطوير الحلول السباقة لدينا".

من جانبه قال فيديريكو أفيلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لانتانيا: "يجسد هذا التعاون محطة تاريخية فارقة في مسيرة مجموعتنا ونقطة تحول بالنسبة لشركة ’لانتانيا أجواس‘. لاشك أن الخبرات التقنية والإمكانات لدى ’إن إم دي سي جروب‘، إلى جانب إمكانات لانتانيا الهندسية وخبرتها في هذا القطاع، ستمكّننا من تنفيذ مشاريع كبرى بشكل مشترك وإرساء معايير عالمية في حلول المياه المستدامة. ونثق بأن رؤيتنا المشتركة التي تركز على تعزيز الابتكار وكفاءة الطاقة والاستدامة في كل مشروع من مشاريعنا، ستسهم بشكل ملموس في تعزيز أمن المياه العالمي".

وتظل "إن إم دي سي جروب" ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بخطى ثابتة، حيث يمثل الاستحواذ أول دخول للمجموعة إلى السوق الأوروبي، ويعكس التزامها بتنويع أنشطة كافة الشركات التابعة، وذلك عبر إضافة تحلية المياه وهندسة وتوريد وإنشاء مشاريع معالجة مياه الصرف لباقة من الأنشطة والخدمات المتنوعة تحت مظلة "إن إم دي سي إنفرا".