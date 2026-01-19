وذكرت الحكومة الصينية أن النمو تباطأ إلى معدل 4.5 بالمئة في الربع الأخير من العام. وكان هذا أبطأ نمو ربع سنوي منذ أواخر عام 2022، خلال جائحة كوفيد-19. وقد نما الاقتصاد، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل سنوي قدره 4.8 بالمئة في الربع الثالث.

وجاءت أرقام الربع الأخير متماشية مع توقعات الخبراء، ما يعكس تباطؤا ملحوظا قرب نهاية العام.

وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدف نمو بنسبة "تناهز 5 بالمئة" في 2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 5 بالمئة في العام السابق.

ويحاول القادة الصينيون تحفيز نمو أسرع بعد أن أدى الركود في سوق العقارات والاضطرابات الناجمة عن الجائحة إلى تداعيات في مختلف أنحاء الاقتصاد.

كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة في ديسمبر نمت بنسبة 0.9 بالمئة.

وهذه أبطأ وتيرة نمو في مبيعات التجزئة منذ جائحة كوفيد، في ظل انخفاض مستمر في الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

في الوقت نفسه، نما الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 5.2 بالمئة، متراجعا عن 5.8 بالمئة المسجلة في عام 2024.