تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4670.01 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.8 بالمئة إلى 4677 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 93.85 دولار للأونصة بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.

تعهد ترامب السبت بموجة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1809 دولارات للأونصة.