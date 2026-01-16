وقال كارني أمام وسائل الإعلام خلال أول زيارة لرئيس حكومة كندي إلى الصين منذ ثمانية أعوام بعد سنوات من التوتر إن البلدين "أبرمَا اتفاقا تجاريا أوليا لكنّه تاريخي، يهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة وخفض الرسوم الجمركية".

وجاءت تصريحات كارني بعد يومين من الاجتماعات مع القادة الصينيين.

وقال للصحفيين إن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على بذور الكانولا بحلول الأول من مارس، وهي من الصادرات الكندية الرئيسية، من نحو 84 بالمئة إلى نحو 15بالمئة، مشيرا في المقابل إلى أن "كندا ستسمح بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية بتعرفات جمركية تفضيلية.

وأضاف كارني: "لقد كانا يومين تاريخيين ومثمرين. علينا أن ندرك الاختلافات بين كندا والدول الأخرى، ونركز جهودنا على العمل معا حيث تتوافق أهدافنا".

وتعهد كارني والرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق الجمعة، بتحسين العلاقات بين الدولتين بعد سنوات من الخلافات الحادة.

وأعرب شي لكارني خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى عن رغبته في مواصلة العمل على تحسين العلاقات، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بشأن استعادة التعاون واستئنافه منذ عقد الزعيمان اجتماعا مبدئيا في أكتوبر على هامش مؤتمر اقتصادي إقليمي في كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس شي: "يمكن القول إن اجتماعنا العام الماضي فتح فصلا جديدا في تحول العلاقات الصينية-الكندية إلى التحسن".