وأجرت شركة جوبي أفييشن أول رحلة تجريبية لسيارات الأجرة الجوية الكهربائية بالكامل داخل دبي في يونيو 2025، مما يمثل إنجازا مهما للإمارة في جهودها لإدخال سيارات الأجرة هذه ضمن شبكات النقل الحالية.

ويستطيع (تاكسي جوبي الجوي)، الذي يقلع ويهبط عموديا، الطيران لمسافات تصل إلى 160 كيلومترا بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة. وهو من تطوير جوبي أفييشن التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا.

وصممت الشركة "التاكسي" ليكون صديقا للبيئة بحيث لا يطلق أي انبعاثات خلال التشغيل وهادئا بما يكفي للاستخدام التجاري في المناطق الحضرية المكتظة.

ووقعت الشركة في بداية عام 2024 عقدا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي يمنحها حقوقا حصرية لتشغيل سيارات الأجرة الجوية في المدينة لمدة ست سنوات.