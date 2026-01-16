وحققت "القابضة" (ADQ) تقدماً ملموساً في مجموعة من المؤشرات التي تعزز الاستدامة، من بينها تحسّن أداء المجموعة ومحفظتها الاستثمارية في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الانبعاثات في كفاءة العمليات الصناعية وكفاءة استهلاك المياه.

كذلك، عرضت "القابضة" (ADQ) خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة دراسات تتضمن التطبيقات العملية لخفض الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث سلطت الضوء على الانجازات المحققة في قطاعات الصناعة والطاقة، وأنظمة تدوير المياه، وكفاءة استخدام الموارد.

وقالت نورة عبيد، مديرة الاستثمار المستدام في "القابضة" (ADQ): "تُعدّ الاستدامة من المعايير الهامة التي يتم تقييمها في استثماراتنا وشراكاتنا العالمية، ففي وقت تتغير فيه ديناميكيات الاقتصاد باستمرار، تستثمر "القابضة" (ADQ) في بناء منصات بنى تحتية مرنة تدعم تحول قطاع الطاقة، وتعزز سلاسل التوريد الحيوية، وتحقق قيمة اقتصادية واجتماعية تتماشى مع طموحات دولة الإمارات التنموية.

واضافت أن "القابضة" (ADQ) تحرص على تضمين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع استثماراتها وذلك لدعم النمو المستدام والازدهار للأجيال المستقبل."

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسّست في عام 2018، وهي شركة استثمار سيادية عالمية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد.

وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تستثمر "القابضة" (ADQ) في تعزيز نمو منصات الأعمال المتركزة في الإمارة، والتي توفر قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وعوائد مالية طويلة الأجل لمساهميها.

تمتلك "القابضة" (ADQ) محفظة متنامية تبلغ قيمة إجمالي أصولها 263 مليار دولار (كما في 30 يونيو 2025)، وتضم شركات في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والبنية التحتية والمعادن الحيوية، والتصنيع المستدام.